"O nosso amor não acaba nunca", dizem os pais de Tomás Vilaça que morreu de cancro

Os pais de Tomás Vilaça, menino de sete ano que morreu de cancro, deixaram uma emotiva mensagem através da página solidária ‘Pelos Sonhos do Tomás’, criada em Setembro de 2019, para angariar dinheiro para ajudar nos tratamentos do menino a quem o Papa Francisco telefonou em Março.

"O nosso amor não acaba nunca, porque o amor entre pais e filhos transcende o tempo, não tem barreiras e é eterno", disseram.

E acrescentaram: "Partiste na tua casa a olhar para os papis e para o Homem-Aranha, rodeado dos teus peluches, no colo da mummy e com os beijinhos do papi. Voaste com a leveza de quem deixou muito no coração de tantos e tantas!".

Veja a mensagem na íntegra:

Natural de Braga, Tomás sofria, há um ano, de um neuroblastoma.

Conforme lembra o Jornal de Notícias (JN), a criança esteve em Barcelona a fazer um tratamento experimental que acabou por não ter sucesso. Foi quando estava internado no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, que os pais de Tomás receberam o telefonema do Papa.

Ana Costa, a mãe do menino, não atendeu e o Papa deixou uma mensagem. "Era uma voz a dizer 'Olá Ana, daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta e vou rezar pelo Tomás'", contou ao JN a mãe do menino.