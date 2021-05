O avançado Rodrigo Pinho é baixa de última hora no Marítimo, para o encontro diante do Paços de Ferreira, que abre a 32.ª jornada da Liga NOS, e tem início agendado para as 15 horas mo Estádio Capital do Móvel.

Segundo o que o DIÁRIO apurou o jogador brasileiro ter-se-á ressentido da lesão no treino de ontem em Avintes, o derradeira antes do jogo desta tarde, pelo que nem figura na ficha de jogo do conjunto verde-rubro, que assim conta apenas com 19 jogadores, sendo oito no banco de suplentes.

Quanto à equipa inicial escolhida pelo técnico Julio Velázquez de destacar duas novidades, com a entrada de Bambock para o lugar do castigo René Santos e a de Jorge Correa para o lugar de Alipour.

Assim sendo o Marítimo irá apresentar-se com: Amir, Fábio China, Léo Andrade, Zainadine, Cláudio Winck, Jorge Correa, Pedro Pelágio, Bambock, Edgar Costa, Rafik Guitane e Joel Tagueu.

Já o Paços de Ferreira irá alinhar com: Jordi, Pedro Rebocho, Marco Baixinho, Marcelo, Fernando Fonseca, Bruno Costa, Eustáquio, Luiz Carlos, João Amaral, Hélder Ferreira e João Pedro.

O árbitro da partida é João Pinheiro de Braga, que conta com os auxiliares Tiago Costa e Nuno Eiras. Rui Lima é o quarto árbitro, enquanto no vídeo-árbitro estarão Hugo Miguel, assistido por Bruno Jesus.

De referir que Paços de Ferreira e Marítimo dão hoje início à 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol com objectivos muito diferentes, os pacenses a quererem garantir o quinto lugar e os insulares desesperados por pontos.

Já com um lugar nas competições europeias garantido, o Paços de Ferreira, que tem sete pontos de vantagem para o Vitória de Guimarães, pode assegurar a quinta posição nesta jornada, enquanto o Marítimo precisa de somar pontos, quando está cinco acima da descida directa e três do 'play-off' de manutenção.