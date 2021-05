Vídeo ilustra como o sol e a temperatura atraem muitos à praia no Funchal

Depois da chuva durante a noite, a manhã solarenga deste domingo está a ser particularmente concorrida nos principais espaços públicos da frente-mar, um pouco por toda a Região.

No Funchal, a zona da Praia Formosa, como habitual aos domingos de sol, é dos locais de eleição para centenas de madeirenses e não só. Enquanto uns aproveitam o sol e a temperatura amena do ar (ronda os 23ºC) para se espraiar ao sol, outros optam pelos ‘banhos de sol’ nas esplanadas ou então juntam o útil ao agradável, para uma caminhada à beira mar, com o Passeio Público Marítimo Formosa/Socorridos a ser particularmente concorrido.

Entre os que optam por fazer praia, há quem não resista a banhos de mar, apesar da temperatura da água ainda encontrar-se abaixo dos 20 graus centígrados (ao meio dia a boia ondógrafo no Porto do Funchal registava 19,4ºC).

Com sol praticamente em toda a Região, ao início da tarde a temperatura do ar mais altas ultrapassava os 20 graus no Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz, São Vicente, Porto Moniz e Porto Santo, sendo que as mínimas mais baixas, no Pico do Areeiro, já estavam acima dos 10 graus.