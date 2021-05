Obra 'A Bordadeira' foi lançada em Machico

Esta tarde foi apresentada, no Jardim do Solar do Ribeirinho, a obra ‘A Bordadeira’, com texto e ilustração de Rafaela Rodrigues.

A apresentação do livro infanto-juvenil foi feita pela professora Ângela Franco, tendo a obra sido editada pela Académica da Madeira, com o apoio do município de Machico.

Ângela Franco, na apresentação, disse que “esta obra corporaliza a voz e a vida da mulher bordadeira, mostra-nos os aspectos emocionantes de um trabalho feito a mão num suporte de comunicação enriquecido com formas, cores e grafismos”.

Explicou ainda que “é uma interpretação individual de uma obra dirigida a um público infantil e juvenil, mas sem a fantasia de vir a influenciar a vossa leitura”.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco, que referiu que a autarquia adquiriu exemplares da obra para ser distribuída por todas as bibliotecas escolares do primeiro ciclo, no sentido de sensibilizar e perpetuar esta arte tão enraizada na cultura madeirense.

A autora quis homenagear as bordadeiras que outrora foram em grande número em Machico, sendo ela sobrinha de uma bordadeira.

É a segunda obra publicada de Rafaela Rodrigues no âmbito da coleção profissões da CADMUS.

O evento enquadrou-se nas comemorações da semana do concelho que comemora, amanhã, 581 anos.