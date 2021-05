"O município da Ribeira Brava está cada vez mais no mapa"

Rita Abreu, presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava aproveitou a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho para expressar total disponibilidade para se recandidatar a segundo mandato, se essa for a vontade "das pessoas".

A autarca eleita em 2017 pelo Movimento Ribeira Brava Primeiro manifestou "gratidão" por integrar a maioria autárquica que tem projectado "um futuro melhor de esperança" e que faz actualmente coloca "o município da Ribeira Brava cada vez mais no mapa" da Região.