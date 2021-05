Marítimo perde e marca passo na luta pela manutenção

Um golo sofrido ao minuto 34 foi suficiente para ‘estragar’ a caminhada do Marítimo na luta pela tão desejada manutenção na Liga NOS.

Depois de três vitórias consecutivas no campeonato os verde-rubros receberam o Gil Vicente e perderam pela margem mínima (0-1). O golo de Samuel Lino, que veio apenas ser validado após análise do vídeo-arbitro deixa agora os gilistas em boa posição, igualmente na luta pela permanência na I Liga.

Com este desaire o conjunto orientado por Julio Velázquez desce para a 13.ª posição, com os mesmos 32 pontos, e por troca com o adversário de hoje, que é agora 12.ª com mais três pontos que os insulares (35).

Na próxima jornada, o Marítimo desloca-se a Paços de Ferreira, em mais uma final na luta pela manutenção, e que está agendado para este domingo, pelas 15 horas.