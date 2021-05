Gil Alves torna-se primeiro presidente do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos dentistas

O médico dentista madeirense, Gil Alves, tomou posse, na manhã de hoje, como presidente do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas. A cerimónia de posse decorreu num regime misto de presencial e à distância e, além dos membros do referido colégio, foram empossados os dos colégios de Odontopediatria, Ortodontia e de Periodontologia.

Na Madeira, a cerimónia decorreu na sede local da Ordem dos Médicos Dentistas, na Avenida Mário Soares, em São Martinho, mas teve a assistência on-line do secretário da Saúde, Pedro Ramos, e da presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes. Os dois foram várias vezes referidos, tanto a nível regional como pelo bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão, não só pela disponibilidade que têm manifestado para ouvir e participar nas iniciativas daqueles profissionais, mas, acima de tudo, por terem trabalhado no sentido da criação da carreira de médico dentista na Região.

Enquanto presidente do Colégio de Especialidade de Cirurgia Oral, Gil Alves disse ter como objectivo a unidade dos médicos dentistas em torno do projecto e ir trabalhar pelo desenvolvimento da especialidade, nomeadamente, com a adesão de mais profissionais.

Gil Alves destacou o facto de os principais interessados, em haver médicos com formação e conhecimento específico, no caso, em Cirurgia Oral, são os utentes. Todos os médicos dentistas podem praticar os actos previstos na tabela de nomenclatura da Ordem, mas, em situação específicas, terão vantagem em recorrer a um profissional reconhecido como especialista em determinada área.

Outra das coisas, que Gil Alves pretende, é o lançamento de "pontes”, nomeadamente, ainda que não limitadas ao ensino.

Além de Gil Alves, no Colégio de Cirurgia Oral, foram empossados Helena Rebelo como presidente do Colégio de Periodontologia, Ana Paula Marques no de Ortodontia e Luís Jardim no de Odontopediatria.

Os mandatos são de quatro anos. A cada Colégio concorreu uma lista, à excepção do de Cirurgia Oral que contou com quatro.