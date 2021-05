Manuais digitais chegam ao ensino secundário

A machete do DIÁRIO de hoje vai para os manuais digitais que chegam ao ensino secundário. No próximo ano lectivo, a Secretaria da Educação avança com uma experiência-piloto numa turma do 10.º ano da Escola Gonçalves Zarco. Em 2021/22, todos os alunos do 5.º, 6.º e 7.º e alguns do 8.º ano farão as aprendizagens com recurso a ‘tablets’.

Outro dos destaques vai para as 121 pessoas em situação de sem-abrigo na Madeira. Relativamente a este assunto, a Secretaria de Inclusão Social e Cidadania garante “não haver oscilações significativas face aos dados pré-pandemia”. O DIÁRIO revela, ainda, a situação de um homem que vive nos tetrápodes do porto de pesca de Machico há cerca de dois meses.

Na edição de hoje pode ler a entrevista com a presidente da ‘Transparência e Integridade’, Susana Coroado, que afirma que “a falta de alternância política e de uma oposição forte aumenta os vícios da governação”, e que o caso Rui Barreto, ainda tem muito por explicar.

Pode, também, conhecer a lista do PSD para Santana, com o partido a defender um “novo rumo” para o concelho, e os detalhes do Circuito Golfe Empresas DIÁRIO/Volvo, que regressa em Junho.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO. Bom domingo.