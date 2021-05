Morreu o Cão de Água Português dos Obama

O post de Michelle Obama, assinado por toda a família Obama, explica que “esta foi uma tarde difícil para a nossa família”, porque “dissemos adeus ao nosso melhor amigo, o nosso cão Bo, depois da sua batalha com o cancro.” “Por mais de uma década, o Bo foi uma presença constante e reconfortante nas nossas vidas”, atesta a ex primeira-dama, para acrescentar que “não fazíamos ideia do quão importante ele seria para todos nós.”

Também Barack Obama homenageou o seu companheiro canino, dizendo que: “Hoje a nossa família perdeu um verdadeiro amigo e fiel companheiro. Por mais de uma década, o Bo foi uma presença constante e gentil em nossas vidas - feliz em ver-nos nos nossos dias bons, nos nossos dias maus e em todos os outros dias. Ele tolerava todo o rebuliço que acontecia na Casa Branca, ladrava alto, mas não mordia, adorava pular na piscina no Verão, era imperturbável com crianças, vivia para as migalhas à volta da mesa de jantar e tinha um pelo lindo. Ele era exactamente o que precisávamos e mais do que esperávamos. Sentiremos muito a falta dele."