Norberto Ribeiro defende mais apoio, investimento e desenvolvimento em Machico

“O actual executivo não esteve à altura das exigências que a pandemia colocou ao concelho, o apoio às famílias e às empresas não teve critério, objectividade nem equidade e tinham de ter sido tomadas medidas mais robustas para fazer face às necessidades da população e para, a partir de agora, sustentar a retoma que se impõe” afirmou, neste sábado, o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, numa iniciativa política levada a cabo à margem das celebrações do Dia do Concelho que hoje se assinala.

Comemorações que, no seu entender, se assinalam em condições “que estão muito aquém daquilo que a população de Machico realmente merecia”, tanto mais quando, no seu entender, todas as medidas e todas as políticas seguidas pelo município foram, neste último ano em particular, avulsas e insuficientes.

“Infelizmente, temos um executivo que não fez o que devia ter feito, tendo verbas para tal, que não conseguiu criar pontes de entendimento com a sociedade civil e com as forças vivas do concelho e que nem tampouco foi capaz de tomar medidas de exceção, num ano que foi de grandes dificuldades para todos nós”, reforçou, na ocasião, o candidato pela coligação 'Juntos Somos Machico', em jeito de balanço a uma liderança que considera agastada e incapaz de corresponder ao que Machico precisa no presente e, ainda mais, ao que precisa para o futuro.

“Precisamos de um executivo mais proativo, mais justo e equitativo que, acima de tudo, saiba dar a mão aos nossos Munícipes, sabendo responder de forma célere às carências sociais e alavancando, ao mesmo tempo, a nossa economia local, que precisa de ser apoiada e reabilitada para melhor garantir emprego e fixar os nossos jovens” argumentou, ainda, Norberto Ribeiro, assegurando que são essas algumas das suas metas para as próximas Eleições Autárquicas, na base de um projecto político com o qual a população do concelho, em todas as suas freguesias, se identifique.

Norberto Ribeiro que, a rematar, disse ter a expetativa de que, em 2022, o povo de Machico possa celebrar esta data “com outra dinâmica e com outra capacidade de desenvolvimento”. Um povo que, vincou, “ainda hoje espera, por exemplo, pela revisão da tão pedida alteração do Feriado Municipal que este Executivo teima em rejeitar e ignorar”, lembrando que o PSD defende que o Dia do Concelho se mantenha a 8 de Maio e que o Feriado Municipal seja assinalado a 9 de outubro, no dia do Senhor dos Milagres.