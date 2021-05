easyJet aumenta número de lugares nas rotas do Reino Unido para Portugal

Depois de anunciados, sexta-feira passada, os países que compõem a ‘Lista Verde’ do governo de Boris Johnson, a easyJet colocou mais de 80.000 lugares extras à venda do Reino Unido para estes destinos. Para Portugal, há lugares adicionais à venda para as diferentes rotas existentes desde o Reino Unido, para este Verão, incluindo a ligação de Funchal a Bristol.

“Estamos a trabalhar para disponibilizar mais lugares nas nossas rotas entre o Reino Unido e Portugal, de forma a responder ao aumento da procura”, explica José Lipes, director-geral da easyJet para Portugal.

Por outro lado, o responsável alerta que “a easyJet continua a apelar ao governo português para abandonar a limitação das viagens essenciais, reabrir o país ao turismo e permitir aos cidadãos europeus e britânicos planear as suas férias de Verão em Portugal.”

A companhia aérea relançou, também, a rota de Newcastle a Faro, que vai operar até três vezes por semana, a partir de 19 de Julho, com tarifas desse 29,99 euros. “A abertura da base de Faro, a terceira base em Portugal, prevista para Junho deste ano, vem confirmar o compromisso da easyJet com Portugal”, afirma José Lopes.