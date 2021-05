Paulo Freitas diz que “Lugar de Baixo foi esquecido"

Segundo Paulo Freitas, candidato do JPP à Câmara Municipal da Ponta do Sol, o “Lugar de Baixo foi esquecido", quer pelo Governo Regional, quer pela Câmara”.

O candidato alertou para duas situações que, “toda a gente conhece”, mas “ninguém resolve”. Por um lado, “a falta de sinalização que se verifica na estrada que liga os dois concelhos” e que faz com que a “população que ali reside tenha medo de atravessar uma simples rua”, sendo por isso “importante que sejam colocados sinais luminosos, limite de velocidade e a própria sensibilização dos condutores para bem da população do Ligar de Baixo”.

Por outro lado, alertou para a falta de limpeza da “cascata que vem da Lombada” e da ausência de uma muralha que permita trazer segurança aos residentes. “Todas as vezes que chove as pessoas sentem um verdadeiro medo de morar nas suas casas e isso é o pior sentimento que podemos ter no lugar que deveria nos trazer segurança”.

O candidato do JPP à Câmara Municipal da Ponta do Sol reforça a necessidade de, “independentemente de quem seja a competência, estas situações fiquem resolvidas, a bem da população do Lugar de Baixo”.