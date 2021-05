Fogo em paletes junto a armazém em Santa Quitéria já se encontra extinto

O incêndio que deflagrou, esta manhã, num armazém de uma empresa de venda de produtos frutícolas, em Santa Quitéria, já se encontra extinto. Os bombeiros encontram-se já de regresso ao quartel, após operações de rescaldo.

As chamas deflagraram em paletes de madeira que se encontravam no exterior do edifício, provocando uma enorme nuvem de fumo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para este fogo por volta das 10h40, tendo enviado diversos meios para o local. Este incidente não provocou feridos.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.