Norberto Cruz é o próximo artista do InMusic

O próximo episodio do InMusic, o quinto desde 11 de Abril, será lançado, no dia 9 de Maio, com Norberto Cruz, que tocará bandolim, acompanhado por Jorge Vidal no piano.

Depois de Norberto Cruz é a vez de Vânia Fernandes. A artista, que irá abrilhantar o sexto e último episódio do evento promovido pelo Teatro Municipal Baltazar Dias, interpretará alguns temas, sendo acompanhada musicalmente por Alder Pereira no piano.

Para além das suas performances musicais, os artistas irão dar a conhecer o seu percurso. Todas as atuações serão transmitidas no Facebook e YouTube do 'Baltazar Dias' e na plataforma RTP Play, pelas 16 horas.

Recorde-se que a programação do InMusic é constituída por seis episódios. Até ao momento foram lançados quatro episódios: o primeiro com o saxofonista Francisco Andrade; o segundo com o trompetista Mário Pinto; o terceiro com o guitarrista André Santos e por fim o quarto com o percussionista Duarte Santos.

Estes episódios totalizaram cerca de 7.680 visualizações nas redes sociais do teatro.

Esta iniciativa tem como mote a evocação histórica das manifestações e estilos da música erudita e sua estética artística até aos dias de hoje.

Com a presença de um conceituado elenco de músicos e compositores de renome transnacional, o 'InMusic' procura sublimar combinações musicais com visuais criativos e originais oferecendo, numa visita guiada pelos intérpretes, novas perspectivas dos artistas da Madeira.