Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro em competição nos Internacionais de Espanha

Está a decorrer em Ibiza, Espanha, entre 7 e 09 de Maio, no Polideportivo Blancadona, os torneios internacionais 'Spanish U17 International 2021' e 'Spanish U15 International', eventos que contam com a participação do Club Sports da Madeira, representado pelos atletas Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro, a disputar as provas de Singulares e Pares Mistos em ambas as competições.

As respcetivas provas marcam o regresso dos atletas à competição internacional, onde realçamos a sua participação no torneio internacional de Espanha "Spanish U17 International 2021", sendo um escalão superior ao seu actual escalão.