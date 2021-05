Exposição 'Norberto Cruz, a caminho de Ezequiel' abre a 14 de Maio na Galeria Espaçomar

A Galeria Espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugura, no próximo dia 14 de Maio, às 12:30, a exposição 'Norberto Cruz, a caminho de Ezequiel', do homónimo artista madeirense.

Nesta exposição, Norberto Cruz. procura recriar “20 anos depois de uma visão na adolescência sobre um construtor de autómatos que tem uma experiência espiritual única”, procurando, deste modo, apresentar “todo o caminho que o levou a poder realizar e ver em palco esta história fantástica”.

Sobre o artista

Músico, compositor e maestro, Norberto Cruz é um afirmado e reconhecido concertista no bandolim internacional, tendo-se apresentado como solista em Portugal, Itália, Estónia, Bulgária, Espanha, Brasil e Áustria.

É, desde 2008, director artístico e maestro da Associação de Bandolins da Madeira (ABM), através da qual promoveu e orientou três estágios de orquestra de palheta englobando mais de 70 músicos.

A partir de 2016 cria e é director artístico do Festival Internacional de Bandolim da Madeira.