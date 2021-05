"Acabar com as Sociedades de Desenvolvimento e vê-las engolidas pela máquina do Estado para mim, do ponto de vista financeiro, para as contas da Região, não trará benefício nenhum", disse André Barreto no 'Debate da Semana' sobre se faz ou não sentido ainda existirem Sociedades de Desenvolvimento na Madeira.

No seu entender, há que "reequacionar as funções das Sociedades de Desenvolvimento".

Já Paulo Pereira referiu que "se o Governo Regional extinguir as Sociedades de Desenvolvimento de repente tem que arranjar dinheiro suficiente para substituir todo o endividamento".

Sobre este assunto, Cristina Pedra disse que "há negócios e projectos" que não aceitaria mesmo que lhe oferecessem.

