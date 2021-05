Autarca destaca "investimento importante e imprescindível do Governo Regional na Ribeira Brava"

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, aproveitou o 107 aniversário do Município para fazer balanço aos 8 anos na presidência da autarquia, para concluir que o concelho tem "obra feita", enumerando um rol de obras, "grandes investimentos, importantes e necessários" mas também "pequenas obras de proximidade que vieram melhorar a vida das pessoas, trouxeram conforto e comodidade, que oferecem mais segurança", disse.

Destacou os 12 milhões de euros investidos só nos últimos 4 anos e a redução da dívida "em cerca de 70%".

Também reconheceu que há "muito mais a fazer", razão do empréstimo à banca que ascende a 3 milhões de euros. Dinheiro para ser usado em "investimentos no concelho".

Com o presidente do Governo Regional também presente, Ricardo Nascimento realçou "o investimento importante e imprescindível, do Governo Regional no concelho da Ribeira Brava".

"Seremos, cada vez mais, um ponto de paragem obrigatório, com dinamica e atractividade, e um ponto estratégico e de desenvolvimento para todos os que vivem e trabalham nq Ribeira Brava", sublinhou.

No caderno de encargos, o autarca 'independente' que tem o apoio do PSD, reclamou a requalificação do nó de Campanário e anunciou o desejo de concretizar corredor 'verde' ao até ao vale da Serra de Água.