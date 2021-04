Reabertura das classes aquáticas do Naval

As classes aquáticas do Complexo de Piscinas Paulo Camacho estão de regresso, a partir do próximo dia 6 de Maio, com a tão aguardada abertura da piscina de 20 metros.

A reabertura destes serviços vem na sequência das obras de "beneficiação, segurança e renovação de imagem" realizadas naquele complexo desportivo, ao longo dos últimos meses, conforme afirma o presidente do CNF.

António Fontes aproveita a oportunidade para convidar os pais a "fazerem emergir nas crianças os valores da convivência, lazer e aprendizagem do nadar".

As inscrições estão abertas para bebés- dos 6 aos 48 meses -, aprendizagem - dos 4 aos 8 anos -, aperfeiçoamento e grupos de competição - dos 9 aos 18 anos. As classes de adultos também estão de volta com aulas de aprendizagem, reabilitação, hidroginástica e aperfeiçoamento.