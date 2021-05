Madeira com 15 novos casos de covid-19 e 38 recuperados

De acordo com a Direcção Regional de Saúde, a Madeira registe hoje mais 15 casos de covid-19, todos são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Há hoje mais 38 casos recuperados a reportar. A RAM passa, assim, a contabilizar 8.762 casos recuperados de covid-19.

Neste momento, encontram-se 145 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Actualmente estão 250 casos activos na Região, dos quais nove são casos importados e 241 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, 15 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (12 pessoas em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 30 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 629 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 9.496 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

A Região contabiliza, até à data, um total de 71 óbitos associados à doença.