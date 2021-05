‘Arts Online’ homenageia hoje José António Gonçalves

O projecto ‘Arts Online’ da Secretaria Regional de Turismo e Cultura finaliza hoje a sétima semana que foi inteiramente dedicada à poesia de escritores madeirenses, com o regresso ao Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, para a declamação do poema ‘As cordas da guitarra’, da autoria do saudoso escritor José António Gonçalves.

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s foi o local escolhido para a gravação do poema ‘As cordas da guitarra’, pela voz de Cristina Ponte.

O vídeo com o poema ‘As cordas da guitarra’, para ver hoje, às 19 horas, ou revisto mais tarde no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.