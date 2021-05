O secretário regional de Mar e Pescas disse esta sexta-feira que “faz parte das tarefas de quem governa saber ouvir críticas e reclamações de quem está na actividade e não ouvir apenas as coisas boas”.

Teófilo Cunha, na companhia do director regional de Pescas, Rui Fernandes, deslocou-se esta sexta-feira à Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores para contactos com os comerciantes e com eles abordar questões relacionadas com a qualidade e segurança alimentar, frescura do peixe e o que está menos bem no circuito entre a saída do peixe da lota e o consumidor final.

“Esta visita é simbólica”, declarou o titular de Mar e Pescas, citado em nota de imprensa enviada por aquele departamento governamental.

“Mas é também importante para saber todo o circuito do pescado, a qualidade, ouvir as críticas que possam ajudar a melhorar o que está menos bem e ouvir bons exemplos, como o do comerciante que nos disse que esta semana já começou a receber encomendas de peixe espada para os hotéis.” Teófilo Cunha, secretário regional de Mar e Pescas

Sobre uma situação de preço baixo ocorrida durante um leilão de chicharros, há cerca de um mês, valor baixo para o pescador, Teófilo Cunha explicou: