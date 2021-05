Madeira tem "tudo preparado" para receber navios de cruzeiros já neste Verão

A Madeira tem "tudo preparado" para receber paquetes e "se calhar já neste Verão" as viagens serão retomadas, sendo que uma das hipóteses mais fortes passa pela realização de circuitos entre o nosso arquipélago, os Açores e as Canárias. Este foi o quadro apresentado, pelo vice-presidente do Governo Regional, depois de receber uma comitiva de representantes da Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial da indústria de cruzeiros do mundo, liderada por Nikos Mertzanidis.