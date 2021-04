TAP é "elefante na sala" que dificulta actividades dos operadores turísticos

O presidente da Associação Portuguesa dos Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, disse hoje que a TAP é "o maior problema" e um "elefante na sala" na atividade dos operadores turísticos nacionais.

"O maior problema que foi identificado nas reuniões que tivemos na Madeira é um problema com três letras apenas, mas que hoje é um elefante na sala e chama-se TAP", disse o presidente da APAVT na conferência de imprensa após uma reunião com o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e os oito principais operadores turísticos nacionais que trabalham com a Região Autónoma da Madeira.

Eduardo Jesus reúne com APAVT e operadores O secretário regional do Turismo recorda que a Madeira voltou a ser “destino preferido da APAVT” em 2021 Erica Franco , 30 Abril 2021 - 10:18

Para Pedro Costa Ferreira, "a política da TAP tem-se mantido numa inflexibilidade tarifária brutal, ao contrário da sua concorrência, o que provoca o afastamento dos grupos, do 'corporate' [empresas] e dos charters", indicando ainda haver "falta de diálogo comercial" e "um esvaziamento da estrutura de vendas".

O dirigente da APAVT admitiu, assim, que os principais operadores turísticos nacionais venham a associar-se numa futura operação charter.

"Seria uma opção para contrariar a falta de diálogo com a TAP e os preços absurdos que estão a ser praticados, era uma tentativa dos operadores turístico que sabem que têm procura, quer para o Porto Santo, quer para a Madeira", disse, dando o exemplo da ligação de seis voos com o Porto Santo por via da Iberia.

"Estão a pensar fabricar eles próprios uma resposta, resposta que já foi fabricada há trinta anos", recordou, acrescentando que a TAP "não respondeu a nenhum pedido de cotação 'charter' este ano".

"Vemos, com pena, que a companhia de bandeira não está associada a esta grande operação nacional para território nacional, neste caso, insular, aqui, no Atlântico", lamentou o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O governante madeirense disse que a região perspetiva "um bom verão, dadas as circunstâncias, a partir do mercado nacional", opinião secundada também por Pedro Costa Ferreira.

"Tencionamos conseguir um novo recorde porque a Madeira tem feito uma gestão interna da pandemia que traz muita segurança ao consumidor", referiu.

Eduardo Jesus enumerou as várias medidas do Governo Regional de contenção da pandemia: que até final de maio 25 mil profissionais do turismo vão ser vacinados; o corredor verde nos aeroportos e portos; anunciou que a JET2 fixou nove voos para a Madeira logo que o Reino Unido levante as restrições nas viagens e que a ilha do Porto Santo "é uma ilha free-covid".