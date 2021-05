Mercado de Santana disponibiliza composto orgânico à população

Depois da Estação de Tratamento da Meia Serra e de Triagem do Porto Novo, em Santa Cruz, e do Mercado dos Prazeres, na Calheta, o Governo Regional passa a disponibilizar no mercado abastecedor de Santana um composto 100% natural à população.

O produto, designado de Biovalor, é produzido pela empresa Águas e Resíduos da Madeira – ARM e resulta da transformação de resíduos verdes provenientes da limpeza de jardins.

Segundo fez saber a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, no espaço de uma semana a ARM disponibilizou 4 contentores, ou seja, 40 toneladas deste material orgânico "que tem vários benefícios para a agricultura e jardins".

Susana Prada adiantou ainda que, "brevemente", esta ajuda aos agricultores será disponibilizada em mais concelhos.

Além de ser um apoio à Agricultura, "pretende-se que exista uma diminuição da utilização de fertilizantes sintéticos que prejudicam o meio ambiente”, sublinha a governante.

Refira-se que o material orgânico está disponível num contentor com capacidade para 25 m3 (cerca de 10 toneladas) e será reposto à medida que seja necessário, consoante o seu escoamento.