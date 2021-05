Governo Regional prevê que obra do hospital central arranque este mês

Os trabalhos da construção do Hospital Central da Madeira (HCM) devem começar ainda este mês com a instalação dos estaleiros, após ter havido visto do Tribunal de Contas, anunciou hoje a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

O Tribunal de Contas deu em 5 de Maio o visto para o início da obra, designadamente a fase correspondente à escavação e contenções periféricas da unidade de saúde.

No 'site' da tutela, o secretário regional de Equipamentos e Infraestrutura, Pedro Fino, salienta que, "com esta validação, o Tribunal de Contas considerou que os princípios de contratação pública foram respeitados, princípios esses da concorrência, transparência e igualdade".

"É a prova cabal de que o HCM vai avançar, tal como sempre frisou o Governo Regional da Madeira" Pedro Fino, secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas

"Após o visto do Tribunal de Contas", diz a secretaria, "a previsão é a de que os trabalhos de montagem de estaleiro se iniciem ainda este mês, após a consignação e a aprovação do Plano de Segurança e Saúde e da planta do estaleiro da obra".

As expropriações em Santa Rita também estão na recta final (cerca de 90% estão concluídas e 10% em fase de conclusão).

A primeira fase foi adjudicada à empresa AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 18,8 milhões de euros.

O HCM resulta de um cofinanciamento dos Governos Regional e da República, ao abrigo dos projetos de interesse comum, que excede os 340 milhões de euros, ficando localizado em Santa Rita, na freguesia de São Martinho, no Funchal, e ocupando uma área de 172.000 metros quadrados.

Esta unidade hospitalar disporá de 607 camas (79 das quais para cuidados intensivos e 503 para internamento geral), parque de estacionamento para mais de 1.160 automóveis e um heliporto.

Além dos vários serviços inerentes a uma unidade hospitalar, o HCM disporá de um hospital de dia oncológico pediátrico.