O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, entregou hoje, dia 7 de Maio, uma carrinha de nove lugares ao '[email protected]', no no âmbito da candidatura daquele Projecto ao Orçamento Participativo da Região (OPRAM).

O 'Projecto [email protected]', é um projecto educativo e sociocomunitário, promovido pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, que tem como principal objectivo promover respostas de inclusão social e participação cívica, destinadas a crianças e jovens residentes no Bairro Social da Nogueira, na Camacha. Em média a instituição faz, por mês, 100 atendimentos sociais, acompanhando cerca de 200 utentes e prevenindo situações de exclusão e abandono escolar.

A aquisição desta carrinha vem, assim, "dotar de melhores meios este projecto, assegurando a deslocação dos utentes que participam nas várias actividades de âmbito comunitário, formativo, educativo, cultural, desportivo e recreativo, nomeadamente os ATL de verão para crianças e jovens", destaca a tutela.

Recorde-se que no âmbito do OPRAM, o Governo Regional distribuiu uma verba de 2,5 milhões por todos os concelhos da Região, cabendo à população orientar e escolher em que ideias de investimento público, a executar pelo executivo, esse dinheiro deveria ser aplicado.