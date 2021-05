Jet2.com e Jet2holidays com pacotes de 'escapadinhas' para o Funchal a partir de Novembro

A companhia aérea de baixo custo britânica e Jet2.com e a operadora turística Jet2holidays acabam de anunciar um reforço da sua aposta no destino Madeira, com o lançamento de pacotes de 'city breaks' para o Funchal, a partir nove aeroportos no Reino Unido.

Estas propostas de escapadinhas vão estar disponíveis a partir de dia 1 de Novembro deste ano e surgem como uma resposta à procura dos turistas britânicos por opções de viagens até à Madeira.

Lançar o 'Jet2CityBreaks' para o Funchal reforça o nosso compromisso com esta ilha extraordinária. Continuamos a assistir a uma grande procura de voos e férias para a Madeira pelo que decidimos adicionar o Funchal à nossa oferta de Jet2CityBreaks para proporcionar aos nossos consumidores e agentes de viagem independents ainda mais opções. Steve Heapy, CEO da Jet2.com e Jet2holidays

Será então possível, durante todo o ano, adquirir um pacote 'city break' para o Inverno 2021/2022 e Verão de 2022 nos aeroportos de Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, London Stansted, Manchester e Newcastle.

Os turistas que pretendam embarcar nesta viagem da Jet2CityBreaks podem fazer as suas escolhas a partir de uma selecção de hotéis (com diferentes regimes de pensão disponíveis) localizados no centro da cidade do Funchal.

Os 'Jet2CityBreaks' incluem proteção ATOL, voos com a Jet2.com, 22kg de bagagem de porão, bagagem de cabine gratuita até 10kg e transfer ida e volta do aeroporto por apenas 60 libras por pessoa.

Esta operação será realizada em parceria com os hoteleiros e Associação de Promoção da Madeira (AP-Madeira).