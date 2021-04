Entrega de carrinha para a bairro social é "bom exemplo" da implementação do Orçamento Participativo

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, presidiu, esta manhã, à entrega formal de uma carrinha de nove lugares, ao Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, no Funchal.

Esta nova carrinha - adquirida no âmbito de um projecto do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira – OPRAM, pelo valor de 38.500 euros - vai permitir ao Polo Comunitário reforçar as actividades de inclusão social destinadas às famílias residentes neste bairro social.

É, conforme salientou na ocasião Pedro Calado, "um bom exemplo" de democracia participativa, já que este foi um dos projecto "mais votados" no concelho do Funchal, no âmbito do OPRAM.

Com este veículo, será possível assegurar o transporte dos utentes que participam nas várias actividades de âmbito comunitário, formativo, educativo, cultural, desportivo e recreativo, servindo 235 beneficiários.

"Conseguimos proporcionar a esta população um grande desejo, que era ter um meio de transporte para fazer os seus passeios, as suas actividades lúdicas, sobretudo aos mais novos que poderão assim frequentar ATLs e realizar excursões", reforçou o vice-presidente.

Criado pela IHM, em 2016, o Polo Comunitário fica localizado num bairro social com cerca de 250 moradores, na sua grande maioria com faixas etárias mais elevadas e, como tal, alguns com mobilidade reduzida.

Por outro lado, nos períodos de interrupção lectiva, realizam-se nesta estrutura ATLs destinados a crianças e jovens, cujo objectivo principal é ocupar os tempos livres com actividades promotoras de estilos de vida saudáveis.

Assim, a aquisição desta carrinha vem colmatar as lacunas nestas deslocações.