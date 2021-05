13 mil com calotes à Empresa de Electricidade da Madeira

Há 13 mil consumidores que têm calotes à Empresa de Electricidade da Madeira. Desde o início do ano já foram estabelecidos 585 planos de pagamento com consumidores domésticos. Esta é a noticia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para a Missão (quase) impossível do CD Nacional. Os alvi-negros tentaram manter viva a esperança da manutenção na I Liga, mas o empate a duas bolas frente ao Moreirense, comprometeu as contas da equipa, que recebe o Benfica na próxima semana. Leia a crónica deste encontro nas páginas 20 e 21.

Quanto à covid-19, saiba que a Variante inglesa é prevalente na Região. O Instituto Nacional Ricardo Jorge analisou 47 amostras de infectados com covid-19 no mês de Abril. Saiba todos os pormenores na página 13.

Olhando agora a Justiça, destaque para o homem que matou o irmão e que viu a sua pena reduzida. Conheça os contornos deste caso na página 10.

Por fim, o nosso último destaque vai para a página 5 e para o PS que alerta para o vencimento dos gestores públicos.

