Candidaturas ao Pedido Único 2021 prorrogadas até 15 de Maio

As candidaturas ao Pedido Único (PU) de 2021, que tiveram início a 1 de Fevereiro, foram prorrogadas até 15 de Maio, sem qualquer penalização, podendo ser efectuadas pelo beneficiário, por via electrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP https://portal.ifap.pt, em ‘O Meu Processo’, informa a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural através de uma nota de imprensa.

Face às medidas adoptadas para o controlo da pandemia da covid-19, e de modo a evitar, desde que possível, o contacto social, mantém-se tal como adoptado no ano anterior o serviço de call center, para este efeito específico, com o número 291 145 406.

Através desta linha telefónica os interessados poderão registar, de modo automático e rápido, os dados base (número de contribuinte, identificação de beneficiário do IFAP e o contacto telefónico) do agricultor candidato, procedendo ao diagnóstico da sua situação (por exemplo, se tem ou não a senha de acesso à candidatura eletrónica e um e-mail válido/ativo), para posterior encaminhamento ao técnico do concelho a que respeite. Este técnico contacta então de volta o agricultor e com ele providencia a obtenção de algum requisito ainda em falta, se for o caso, e preenche toda a informação necessária, submetendo finalmente a candidatura no respectivo portal.

O atendimento presencial também continua a ser possível através dos balcões de atendimento que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, habitualmente disponibiliza por todos os concelhos da Região. No entanto, para que possa deslocar-se a um dos balcões de atendimento o agricultor terá de agendar previamente o seu atendimento, através do já referido call center ou do endereço de correio eletrónico https://atendimento.madeira.gov.pt/.

"De 16 a 31 de Maio, as candidaturas submetidas em período normal não têm qualquer penalização, caso o Beneficiário pretenda apenas alterar. No entanto, a partir de 16 de Maio e até 9 de Junho, as candidaturas normais ou de substituição serão penalizadas em 1% por cada dia útil", refere a mesma nota de imprensa.