'Fractal' deixa de ser festival urbano e evolui para associação cultural

O Fractal surgiu em 2019 da iniciativa informal de cidadãos motivados e interessados em “ver o Funchal com outros olhos”.

Inicialmente pensado como um evento de arte urbana a decorrer durante uma semana, após dois anos da sua implementação, o Fractal rapidamente desenvolveu a intenção de gerar novos polos criativos, estreitar relações entre artistas e entidades, pensar e atrair novos públicos, e de diversificar o plano artístico e cultural da Ilha da Madeira.

O primeiro passo do Fractal enquanto Associação Cultural foi o lançamento de um dos seus 'braços', o da gastronomia, e que se dá pelo nome de 'FOME'. Assim, a 25 de Abril aconteceu o lançamento da FOME, no Jaca Hostel Porto da Cruz, num evento intimista, e seguindo todas as regras de segurança, chamado 'Pizza Revolution'.

Um evento de igualdade, liberdade, música ao vivo com Tiago Sena Silva e pizza feita no forno a lenha. Este fim-de-semana, 8 e 9 de Maio, o Fractal prepara-se para o seu próximo evento: 'ROEZA'.