JSD exige à CMF medidas urgentes para controlar as pragas urbanas

Lamentando a falta de cuidado que tem vindo a ser evidente nesta área e o facto do Executivo Municipal não ter uma estratégia capaz de garantir que a saúde pública não seja posta em causa devido a este tipo de pragas, a JSD Funchal exige que o Município assuma, de imediato, medidas que sejam capazes de garantir que a cidade se preocupa com questões essenciais como a limpeza e a preservação do património urbano.

Fazendo eco de algumas preocupações que têm vindo a chegar por parte da população da cidade, a JSD Funchal veio a público exigir que, de uma vez por todas, o Executivo tome medidas para controlar as pragas urbanas, “pragas essas que se têm vindo a agudizar ao longo dos anos e, mais recentemente, devido à menor circulação de pessoas em contexto pandémico, que determinam uma resposta cabal por parte de quem tem a tutela do ambiente na autarquia”.

Uma resposta cabal que, segundo frisam os Jovens Social-democratas, “não se tem feito sentir, colocando a saúde pública em risco e denotando-se um total desmazelo com a limpeza urbana e a preservação do património da cidade, para além da imagem turística que se coloca em causa atendendo ao que os que nos visitam encontram, nas ruas, um pouco por toda a cidade”.

É fundamental, argumenta a JSD Funchal, “saber qual é o plano que a atual Vice-Presidente da Autarquia, detentora do Pelouro do Ambiente, tem em mãos para cumprir uma das atribuições do departamento que lidera e que se prende com o controlo integrado de pragas urbanas e/ou outras espécies nocivas e outras ações de salvaguarda da saúde pública, no âmbito da higiene urbana”.

“Quer do ponto de vista da implementação de um programa de controlo preventivo das pragas através de ações informativas e de sensibilização destinadas à população, de forma a mitigar a reprodução descontrolada de pombos ou outras espécies como ratos, quer através de medidas eficazes a nível do extermínio destas pragas, é preciso agir”, reforçam os Jovens Social-democratas, rematando que o Funchal “precisa e merece uma Câmara que se preocupe, que cuide e que trate bem da cidade e das suas gentes”, algo que, também a este nível, tem sido fortemente descurado.