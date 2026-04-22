Governo vai aprovar versão final do PTRR na terça-feira

O Governo vai aprovar a versão final do programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) na próxima terça-feira e só nessa altura anunciará o seu valor global, disse hoje o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava na residência oficial em São Bento, após receber a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e aproveitou a ocasião para transmitir à comunicação social que já tinha terminado o Conselho de Ministros extraordinário que apreciou o desenho final PTRR.

"Vamos aprovar em formato final na próxima semana, no próximo dia 28 e vamos fazer também nesse dia a respetiva apresentação", afirmou, sem querer adiantar já hoje o envelope financeiro global que estará associado ao programa criado na sequência das tempestades de janeiro e fevereiro.