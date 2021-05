GNR reforça vigilância costeira

Nova embarcação, ‘Mar Jónico’, junta-se às três lanchas rápidas que já estão ao serviço da secção naval da força de segurança e permite lançar rede de controlo na Região.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A ‘imagem’ da capa do DIÁRIO de hoje vai para os Restaurantes que desesperam por novo horário.

Empresários lamentam ter de mandar clientes embora, devido ao recolher obrigatório e pedem maior flexibilidade no fecho. Presidente do Governo faz depender decisão da evolução da situação pandémica.

No desporto o destaque vai para mais uma jornada na I Liga e para a derrota do Marítimo diante do Gil Vicente que faz adiar manutenção. Os verde-rubros não estiveram bem e foram derrotados em casa. Já hoje o Nacional joga uma cartada importante em Moreira de Cónegos.

A última página destaca a cidade do Funchal que quer integrar rede das cidades criativas da UNESCO.

De salientar ainda as boas perspectivas de retoma dos cruzeiros já neste Verão.

