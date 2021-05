Olga Fernandes exige estabilização de estrada na Ribeira Brava

No dia em que o concelho da Ribeira Brava assinala mais um aniversário, o Partido Socialista-Madeira vem exigir que o Governo Regional execute, "o quanto antes", a obra de estabilização da estrada regional 222, na Ribeira Brava.

A deputada Olga Fernandes, também candidata à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, adiantou, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, que esta é uma necessidade que já se vem arrastando desde 2018, altura em que ocorreu uma derrocada no sítio da Banda de Além. Tal como sublinhou, "urge avançar com esta obra, para garantir a segurança das pessoas que ali transitam, bem como dos seus bens".

A socialista adiantou também que, "um pouco mais acima, a escarpa desta mesma estrada está a ser monitorizada há vários anos, sem que até ao momento sejam conhecidos os resultados desses trabalhos nem tenha sido feita qualquer intervenção". Olga Fernandes apontou que na zona da ‘Volta da Amiga’ recentemente desprenderam-se pedras de grande dimensão, pondo em causa a segurança de quem ali passa.

“É um risco iminente, o perigo está à espreita”, alertou a deputada, frisando que “a estabilização desta estrada é uma prioridade dentro das obras importantes” e que “é preciso dar primazia àquilo que é prioritário para a segurança de pessoas e bens” Olga Fernandes, deputada do PS-M e candidata à Câmara da Ribeira Brava

Segundo a parlamentar, desde que ocorreu a derrocada, em 2018, “a câmara e o Governo culparam-se um ao outro sobre quem recaía a responsabilidade da execução da estabilização da estrada regional 222”, mas acrescentou que, desde que a obra passou a constar do Programa de Governo (algo defendido pelo PS na Assembleia Legislativa), terminou “essa culpabilização e essa verborreia” entre as duas entidades governativas. No entanto, constatou, os trabalhos continuam por executar.

“As pessoas querem que a obra seja executada o quanto antes, independentemente dos diferendos entre a câmara e o Governo”, disse a candidata socialista à autarquia ribeira-bravense, reforçando que os locais e os visitantes precisam de prosseguir com a sua vida normal, sem constrangimentos e em segurança.

Olga Fernandes aproveitou ainda para parabenizar os ribeira-bravenses neste que é o Dia do Concelho, deixando aos mesmos uma palavra de alento e de esperança no futuro.