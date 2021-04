Machico aprova votos de congratulação e louvor pelo 25 de Abril, 1.º de Maio e luta contra a covid-19

A Câmara Municipal de Machico aprovou, na última reunião de Câmara, dois de votos de saudação e um de congratulação, referentes ao 25 de Abril, 1.º de Maio e combate à pandemia de covid-19.

Os valores e os ideais da Liberdade foram enaltecidos num voto de saudação ao 25 de Abril, apresentado pelo executivo municipal, que reforçou "a importância de Machico na defesa das liberdades coletivas e individuais da população".

Com efeito, neste quadragésimo sétimo aniversário da Revolução de Abril, a Câmara Municipal de Machico, a Junta de Freguesia de Machico e o Grupo de Cidadãos por 'Machico, Terra d’ Abril' uniram esforços no sentido de apresentar um conjunto de actividades que, apesar de simbólicas, devido à pandemia do covid-19, foram marcantes para assinalar esta efeméride.

Estas iniciativas envolveram activamente os alunos das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município numa exposição colectiva de trabalhos artísticos valorizando a visão que apresentam desta Revolução.

Na mesma reunião de Câmara, o Partido Socialista apresentou um voto de saudação ao 1º de Maio, enaltecendo "a luta dos trabalhadores na defesa de um trabalho digno".

A autarquia destacou ainda o papel dos trabalhadores da “linha da frente” no combate à covid-19, bem como "todos aqueles que garantem o normal funcionamento das instituições".