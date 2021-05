‘Utensílios e outros objectos em madeira’ para ver no Campanário

Já é possível visitar a exposição ‘Utensílios e outros objectos em madeira’, da autoria de Adriano Pestana, que abriu hoje ao público no Espaço do Artesão, na freguesia do Campanário.

A exposição mostra uma série de utensílios feitos em madeira.

A abertura ao público contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, que destacou o facto de esta exposição engrandecer este espaço de cultura e artesanato reabilitado para valorizar os artesãos e passar as técnicas para as novas gerações.

A mostra temporária ficará patente ao público até ao final do mês de Maio.