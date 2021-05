Três em cada quatro brasileiros perderam alguém conhecido na pandemia

Três em casa quatro brasileiros perderam alguém conhecido para a covid-19, indicou, ontem, uma sondagem realizada pelo Instituto FSB a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Perante uma pergunta com mais de uma opção, mais de metade dos entrevistados respondeu que perdeu amigos na pandemia (53%), outros 25% se despediram de parentes, 15% tiveram colegas de trabalho mortos pela covid-19, 2% perderam familiares que moravam consigo e 25% declararam não ter perdido ninguém.

O levantamento chamado "Os brasileiros, a pandemia e o consumo" destacou que a situação da pandemia do novo coronavírus no país é considerada grave ou muito grave por 89% dos entrevistados. Há um ano, eram 80%.

Um comunicado divulgado com a sondagem pela CNI destacou que, "esse aumento de nove pontos percentuais [dos que acreditam que a situação do país é grave ou muito grave] é significativo e mostra que a segunda vaga da covid-19 teve um impacto maior na população, no isolamento social e no medo da doença".

Outros 6% dos entrevistados disseram que a situação é mais ou menos grave, 4% disseram acreditar que a pandemia é pouco grave, 1% nada grave e 1% não souberam responder.

"Enquanto não houver uma vacinação em massa, a pandemia será motivo de grande preocupação para a população e continuará afetando o funcionamento das empresas, dificultando a esperada retomada da economia", afirmou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O levantamento indicou que 56% dos entrevistados diz ter um medo grande ou muito grande da pandemia.

Já 22% declarou ter medo moderado da doença, 6% declaram ter um pequeno medo, 3% declararam ter um medo muito pequeno e 12% disseram não ter medo nenhum.

Na divisão por sexo, 63% das mulheres afirmam ter um medo grande ou muito grande da covid-19. Entre os homens, essa percentagem cai para 49%.

O Instituto FSB Pesquisa entrevistou, por telefone, 2.010 cidadãos com idade a partir de 16 anos, entre 16 e 20 de abril, nos 27 estados do Brasil. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 407.639 vítimas mortais e mais de 14,7 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.