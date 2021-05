Madeira lidera na resposta ao Censos 2021

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), durante a primeira fase de resposta, iniciada a 19 de Abril e terminada a 3 de Maio, foram registadas cerca de 3,7 milhões de resposta, correspondentes a mais de 9 milhões de pessoas recenseadas.

Embora todas as regiões apresentem um elevado nível de resposta, a Região Autónoma da Madeira é a que regista o valor mais alto, de 90%.

As respostas foram dadas, maioritariamente, através da Internet (90%), com os restantes 10% a terem sido dadas pelo eBalcão, disponível nas juntas de freguesia, por via telefónica, ou resultaram de apoio directo por parte do recenseador.

O INE avança que, na última semana, o número de respostas diárias variou entre as 100 e as 200 mil. Os valores mais altos registaram-se no domingo passado, 2 de Maio. Os alojamentos que ainda não tenham respondido, vão agora receber um aviso de contacto, ou visita do recenseador a lembrar a necessidade de resposta ao Censos 2021.

O instituto solicita que a resposta seja dada com a maior brevidade possível, sendo que no caso de ausência da recepção da carta com códigos para resposta, a população deve contactar a linha de apoio (21 054 2021), ou aguardar a visita do recenseador.