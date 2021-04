Novo acesso viário ao cemitério do Campanário permite circulação automóvel

O novo acesso viário ao cemitério do Campanário passará a permitir circulação automóvel.

Antes, o acesso a este espaço era feito apenas por via pedonal, através de uma vereda.

A nova infraestrutura agora concluída, situada junto à igreja matriz do Campanário, incidiu na reconstrução do caminho ali existente, prolongando-o por uma extensão de 335 metros, cujo traçado foi adaptado ao terreno para obter máxima comodidade de circulação.

A obra foi suportada na sua totalidade pelo orçamento municipal da Ribeira Brava e ascendeu a 500 mil euros.

O acesso viário ao cemitério do Campanário será inaugurado amanhã, pelas 12 horas, pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento. A inauguração contará ainda com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.