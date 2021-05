Vento ultrapassou os 100 km/h na zona alta do Funchal

Bom dia! Se está a pensar passar o dia ou parte do dia nos pontos mais altos da Madeira, reconsidere! Ou então prepare-se para poder ter de enfrentar vento forte, baixa temperatura e, eventualmente, aguaceiros fracos.

Este domingo o vento forte previsto soprar nas terras altas da ilha da Madeira, já registou, de madrugada, rajadas acima dos 100 km/h. Tal verificou-se nas duas estações meteorológicas automáticas localizadas a maior altitude e com anemómetro (instrumento utilizado para medir a velocidade do vento), nomeadamente Chão do Areeiro (1.590 metros de altitude) e Pico Alto (1.118 m), ambas na zona alta do Funchal. Esta última registou perto das 04 horas da manhã rajada de vento de até 103 km/h. Na outra estação localizada mais acima, nessa mesma hora foi registada rajada de até 100 km/h.

Vento que, entretanto, amainou, embora continue a se fazer sentir moderado a forte. Na última hora (até às 09:00) a rajada máxima no Chão do Areeiro passou a 87 km/h, e a 72 km/h pelo Pico Alto.

Neste domingo sobressai também o acentuado arrefecimento da temperatura do ar nas terras altas. O Pico do Areeiro registou nas últimas horas uma variação térmica superior a 15 graus centígrados (º C), passando de uma temperatura máxima de 17.0 ºC, ontem registada, para uma mínima extrema de 1.3 ºC, sentida já esta manhã.

Também na orla costeira há a registar uma pequena descida de temperatura. Hoje, até às 09:00, em toda a rede de estações do IPMA na Região as temperaturas do ar mantinham-se abaixo dos 20 ºC. Isto depois de uma noite onde a temperatura mínima mais alta foi de 18.2 ºC, registada no Funchal/Lido.