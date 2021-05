Trabalhos interrompidos para repetir eleição da mesa do congresso do Chega

Os trabalhos do III congresso do Chega vão ser interrompidos por uma hora para se repetirem as eleições para a mesa do congresso, onde se registou um empate a 180 votos das duas listas concorrentes.

A reunião foi suspensa cerca das 17:00, depois da intervenção do líder da Liga, Matteo Salvini, da extrema-direita de Itália, principal convidado internacional do congresso, que hoje termina em Coimbra.

Só depois de eleita a mesa do congresso o presidente do partido, André Ventura, fará o discurso de encerramento.