360 inscritos na 9.ª edição do 'Porto Santo Nature Trail'

O evento organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, integra três provas pontuáveis para o ranking do circuito trail Madeira, época 2020/21.

A prova principal Porto Santo Nature Trail abrange 45,70 km e 2060 metros de desnível positivo (formato circular), uma prova intermédia Trail do Porto Santo com 22,70 km e 1200 metros de desnível positivo (formato linear) e uma prova curta - Mini Trail do Porto Santo 8 km e 300 metros de desnível positivo (formato linear). Haverá ainda uma prova-extra, para os mais novos, o Kids Trail do Porto Santo entre 1 km e 3 km (formato circular).

O extenso areal do Porto Santo será o ponto de partida e o centro da vila da 'ilha dourada' a meta.

A edição deste ano traz novidades, pela primeira vez será feita a volta completa ao Porto Santo, com o Pico Branco a integrar o itinerário da prova, para além de um novo ponto, os 50 primeiros classificados masculinos e femininos têm entrada directa no Campeonato Nacional de Trail Ultra, a acontecer em Julho no Porto da Cruz .

A apresentação do evento aconteceu hoje à bordo do navio Lobo Marinho e contou com a presença de Policarpo Gouveia, presidente da AARAM, Duarte Rodrigues do Grupo Sousa e David Gomes da Direcção Regional do Desporto.

Segundo o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, a edição deste ano junta 360 atletas, que na companhia dos seus familiares garantiram, até ao momento, a venda de 700 passagens para o Porto Santo e 200 quartos. Para Policarpo estes números são "muito bons, vão mexer com a economia local, na ordem das dezenas de milhares de euros".

A Direcção Regional do Desporto aproveitou o momento para deixar um apelo às famílias madeirenses para que retomem os "bons valores da prática física" através deste evento no Porto Santo, que vem "proporcionar actividade física à população".

Assista à Conferência de Imprensa: