António de Nóbrega é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Machico

A Iniciativa Liberal (IL) Machico apresentou, ontem (dia 29 de Maio), António de Nóbrega como candidato à Câmara Municipal de Machico, nas próximas eleições autárquicas.

"Um candidato com causas e convicções fortes, para defender os interesses de Machico", que ali "experiência" à "juventude", refere a IL sobre o independente que concorre pela primeira vez ao cargo.

"Está na hora de mudar de rumo", é o slogan de campanha escolhido por Antóno de Nóbrega.

"Está na hora de mudar o rumo da incerteza, o rumo da falta de confiança dos jovens e no futuro. É preciso mudar o rumo, com novas políticas e novas prioridades", afirmou o candidato citado em nota de imprensa.

Atrair a nova comunidade de nómadas digitais para Machico e apoiar a economia de modo criar mais postos de trabalho, foram algumas das propostas apresentadas pelo candidato que se deu a conhecer à população este sábado.

Sobre o candidato

António Luís Teixeira De Nóbrega, de 48 anos, nasceu a 25 de Fevereiro de 1973, em Machico, sendo licenciado em Ciências Sociais, na variante Psicologia Social. Exerceu vários cargos em órgãos locais, como a Assembleia de Freguesia de Machico e a Assembleia Municipal de Machico. Foi vereador em vários mandatos em regime de permanência, onde teve a seu cargo os pelouros do Ambiente, Cultura, Desporto e Juventude. Exerceu também o cargo e chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Machico. Na área social, foi co-responsável pela instalação da Comissão de Protevção de Crianças e Jovens do Concelho de Machico, tendo sido o representante do município na referida comissão. Foi eleito presidente, onde exerceu durante três mandatos. Foi presidente da primeira Associação de Estudantes da antiga Escola Secundária de Machico, a primeira associação escolar fora do concelho do Funchal. A nível profissional trabalhou no ramo do Turismo, sendo actualmente Técnico Superior e Formador na área da Educação, nomeadamente na Educação especial.