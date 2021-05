Funchal entrega caixa de primeiros socorros à Associação ‘Os Especiais’

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, entregou, esta manhã, no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, um kit de primeiros socorros à Associação de Inclusão Social - Os Especiais. Na ocasião, foi também ministrada uma pequena formação em Suporte Básico de Vida.

O Presidente do Município, Miguel Silva Gouveia, destaca que “como nunca sabemos quando pode ocorrer uma emergência, é fundamental que as entidades que trabalham junto das populações mais vulneráveis estejam devidamente preparadas para agir e salvaguardar, a todo o momento, uma correta e atempada resposta à vítima.”

“Como tal, o Funchal decidiu oferecer a esta associação uma caixa de primeiros socorros que contém material médico, e também uma pequena formação em Suporte Básico de Vida. Nas situações em que a vida humana pode estar dependente de uma atuação rápida e eficaz, é importante estar sempre treinado e com a formação atualizada”, acrescentou.

O autarca conclui que “o nosso objetivo é dotar ‘Os Especiais’ e os seus responsáveis e profissionais, de soluções e conhecimentos sobre as possíveis situações de emergência com que se poderão deparar no dia-a-dia, para que continuem, de forma exímia, a zelar pela saúde e pela segurança dos seus utentes.”

Os Especiais – Associação de Inclusão Social, foi fundado a 22 de julho de 2015 e tem por objetivo dar resposta às necessidades dos utentes com deficiência, no que respeita à intervenção precoce, promoção do bem-estar e equilíbrio das famílias com cidadãos com deficiência, acompanhamento social e de atividades recreativas para pessoas com necessidades especiais, entre outros.