Líder da oposição na Venezuela alerta Peru para não repetir "desastre político"

O líder da oposição na Venezuela, Leopoldo Lopez, pediu no sábado aos peruanos para não repetirem o "desastre político" da Venezuela na votação para as presidenciais deste domingo, disputadas entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori.

Durante a sua participação no fórum "Ameaças às Democracias", organizado em Lima pela Fundação Friederich Naumann e pela associação Investir na Liberdade, Lopez assegurou que chegou à capital peruana "vindo do futuro" para alertar para os perigos da candidatura de Castillo, o candidato apoiado pelos partidos de esquerda.

Citado pela agência Efe, Lopez disse que o projeto político de Castillo é semelhante ao do antigo presidente Hugo Chavez, que planeou convocar uma Assembleia Constituinte para reformar o Estado e impor um modelo económico que não resolveu os problemas sociais.

"Vimos do futuro, vivemos as consequências do modelo que hoje se apresenta noutros locais como salvação nacional, e esse modelo é fome, é destruição da economia e perda de empregos, e temos de evitar que qualquer outro país vá pelo mesmo caminho da Venezuela", avisou.