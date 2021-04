MeP-RAM regista mais de mil candidaturas em apenas uma semana

Em apenas uma semana o programa MeP-RAM, no valor de 5,2 milhões de euros, a fundo perdido, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração e animação turística, entre outras, afetadas pela covid-19, regista já mais de mil candidaturas no valor de 3 milhões de euros.

Revelação feita esta tarde pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto, à margem da abertura oficial da nova loja ‘AMPLA Equipamentos Hoteleiros’, na zona da Ajuda, no Funchal.

O governante expresso agrado pela adesão ao último apoio que abriu na semana passada.

“Já está com mais de mil candidaturas entradas no valor de três milhões de euros, o que revela de facto que não só está a chegar a todos os empresários de todos os concelhos para apoiar nos custos fixos”.

Adiantou que está já em preparação lançar mais apoios para contrariar os efeitos da pandemia nas empresas.

“Vamos desencadear outro conjunto de apoios que serão conhecidos em breve para suster esta situação”.

Segundo Rui Barreto, “não podemos olhar para este tempo e pensarmos que estamos perante uma fatalidade. Estamos perante uma adversidade, mas temos de contrariar a tendência”, disse.