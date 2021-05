Mais de 3,5 milhões de mortes e mais de 169 milhões de infectados no mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já causou, pelo menos, 3.524.960 mortes, desde que a doença foi identificada na China, em dezembro de 2019, segundo um balanço da AFP até às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa) de hoje.

Segundo o relatório da AFP, em todo o mundo já se registaram 169.379.970 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia. A maioria dos pacientes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada, mantém sintomas por semanas ou até meses.

Os números têm por base relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de determinados organismos estatísticos que somam um número superior de óbitos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima, levando em consideração o excessos e mortalidade direta e indiretamente à covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas a três vezes superior ao registado oficialmente.

Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos também não é detetada, apesar da intensificação do rastreamento em muitos países.

Na sexta-feira, foram registadas nas 24 horas anteriores 12.237 novas mortes e 524.350 novos casos de infeções em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes num só dia foram a Índia (3.617), o Brasil (2.371) e os Estados Unidos (774).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 593.962 óbitos e 33.240.431 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são: Brasil com 459.045 mortes e 16.391.930 casos, Índia com 322.512 mortes e 27.729.247 casos, México com 223.072 mortes e 2.408.778 casos, e Reino Unido com 127.768 mortes e 4.477.705 casos.

Entre os países mais atingidos está a Hungria, que é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 307 óbitos por 100.000 habitantes, seguida pela República Checa e Bósnia, ambos com 281, Macedónia do Norte, com 259 e Bulgária, com 254.

A Europa totalizava hoje, às 10:00 TMG, (11:00 em Lisboa), 1.132.066 mortes (52.789.845 casos), a América Latina e Caraíbas 1.029.095 mortes (32.645.451 casos), os Estados Unidos e Canadá 619.373 mortes (34.611.504 casos), a Ásia 471.636 mortes (35.919.970 casos), o Médio Oriente 141.895 mortes (8.551.270 casos), a África 129.793 mortes (4.813.387 casos); e a Oceânia 1.102 mortes (48.552 casos).

Este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades, ou publicação tardia dos dados, os números do aumento nas últimas 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.