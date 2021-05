Afeganistão encerra escolas e universidades devido ao aumento de casos

O Governo do Afeganistão anunciou hoje o fecho de todas as escolas e universidades, públicas e privadas, nas 16 províncias do país, incluindo na capital, Cabul, devido ao aumento do número de casos de covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde afegão, o encerramento decorrerá durante pelo menos duas semanas, a partir de hoje.

Na sexta-feira, 977 pessoas testaram positivo à covid-19 e 18 morreram, a maioria em Kabul, tendo sido realizados 3.800 testes, revelou.

Mais de 600.000 pessoas, sem contar com as forças armadas, receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, acrescentou o ministério.

A campanha de vacinação no Afeganistão está suspensa devido à falta de vacinas neste país, estando as vacinas que restam reservadas para quem tomou a primeira dose.